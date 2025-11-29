Música y chocolate este 5 de diciembre para inaugurar la Aldea Navideña benéfica de Vilalonga

Aldea Navideña en Vilalonga Cedida

Vilalonga presenta la programación de la Aldea Navideña con nueve días de actividades. La propuesta organizada por la Asociación Cultural Os Cruceiros de Vilalonga, Mulleres Rurais A Candelaria, Comisión de Festas de Gondar y Vilalonga FC, se realiza bajo una carpa, financiada por el Concello, y se abrirá el próximo 5 de diciembre a las 21 horas. La recaudación irá destinada íntegramente a Xandre, un niño vecino de O Grove que padece una enfermedad rara.

La cita arrancará el día 5 con el pregón a cargo de Abelardo Martínez, el Poli Paco, y habrá chocolate caliente y música en directo con Os Firrás. El sábado habrá una Pandeiretada y un triangular de fútbol de cadetes y juveniles y el domingo 7 de diciembre, a las 11 horas está prevista una andaina con sorteos, mercadillo solidario, sesión vermú y música. El viernes 12 habrá en Encontro de Labores, y el domingo 14 la carrera de San Silvestre.

El sábado 20, Papa Noel visitará la Aldea Navideña y se celebrará “Un Chocolatiño Quente?” en beneficio de Cáritas y el Banco de Alimentos Rías Baixas. El 27, se celebrarán dos torneos de fútbol, de biberones y veteranos. Y el 2 y 3 de enero, un taller de galletas para los más pequeños.