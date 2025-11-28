Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Las obras de rehabilitación del Pazo de Quintáns está previsto que se inauguren en diciembre

Este espacio albergará salas para eventos y el futuro Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas

C. Hierro
28/11/2025 00:10
Uno de los espacios creados en el Pazo de Quintáns
Uno de los espacios creados en el Pazo de Quintáns
Cedida
La esperada inauguración de las obras de rehabilitación del Pazo de Quintáns, ubicado en la parroquia de Noalla, está previsto que sea a mediados del próximo mes de diciembre. Este espacio será el que albergue el futuro Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas, además de otros servicios municipales, como puede ser la sede de Turismo del Concello, tal y como presentó el alcalde Telmo Martín en la Mesa de Turismo celebrada el pasado martes. Su objetivo, por tanto, es crear un lugar abierto a los vecinos del municipio y, también, establecer un nuevo atractivo turístico para Sanxenxo.

Las obras

La principal actuación de las obras en este pazo fue la creación de un espacio multifuncional de eventos que estará preparado para acoger diferentes eventos y tendrá una capacidad para más de 200 personas a pie y 128 sentadas. Esta sala se trata de una edificación complementaria al edificio noble pero, su diseño, en piedra, madrera y vidrio, mantendrá una conexión visual permanente con el conjunto arquitectónico del Pazo de Quintáns.

Además, los trabajos en este espacio también se llevaron a cabo en el exterior. Así, se ha creado un aparcamiento en la finca anexa que dispondrá de 27 plazas, estando dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Otra de las obras realizadas fue la rehabilitación del hórreo, en el que se repararon los diferentes elementos de piedra, así como la limpieza de todos los espacios y la construcción de itinerarios peatonales mediante losas de granito.

