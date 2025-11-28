Licitan las obras de drenaje de la PO-504 y PO-550 por un valor de 520.000 euros

Un momento de la visita a la carretera que se va a mejorar en Meaño Mónica Ferreirós

La Xunta licita la obra de mejora de drenaje de las carreteras PO-504 y PO-550, en Sanxenxo y Meaño, por un presupuesto aproximado de 520.000 euros. Las empresas interesadas en llevar a cabo estos trabajos tienen hasta el próximo 19 de diciembre para presentar sus propuestas.

El objetivo de esta actuación es mejorar la seguridad en estos puntos, así como solucionar la conexión de las redes pluviales y fecales, de manera que funcionen separada para eliminar las incidencias registradas. Estas obras, también contemplan la mejora del itinerario peonil de la vía sanxenxina, con un aumento del ancho de la acera del margen izquierdo entre los puntos kilométricos 4+260 y 4+340.

Según dijo el delegado territorial de A Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, en la visita a Meaño de ayer, estos trabajos permitirán “aliviar o traballo da depuradora de Meaño”, que da servicios a los dos concellos y a la cual dejarán de llegar el agua de las lluvias.

Carreteras concurridas

En el encuentro, en el que también estuvieron presentes el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín y el de Meaño, Carlos Viétez, destacaron la cantidad de vehículos que, diariamente circulan por ambas carreteras y, por lo tanto, la necesidad de las mejoras. Así, señalaron que por la vía que discurre por la localidad sanxenxina pasan más de 5.800 coches al día.

Este punto de la localidad ya fue objeto en los últimos años de importantes mejoras por valor de más de un millón de euros por parte de la Xunta. Entre ellas destaca el acondicionamiento de aceras en el que se invirtieron 223.502 euros, quedando pendiente este último tramo por falta de disposición de los terrenos al no llegar a un acuerdo para la cesión con los propietarios. Finalmente para llevar a cabo estas obras, se procedió a su expropiación.