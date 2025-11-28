El BNG solicita que el Concello sufrague las fiestas de Vilalonga tras disolverse la asociación

El edil del BNG, Octavio González, en el último Pleno Gonzalo Salgado

El grupo municipal del BNG propone que sea el Concello el que asuma la organización de las fiestas patronales de Vilalonga, después de que la comisión anunciase su disolución tras no contar con relevo en la directiva.

El concelleiro nacionalista, Octavio González, le trasladó esta petición al gobierno local en el último Pleno a lo que, el alcalde Telmo Martín contestó que “Vilalonga vai ter seguro festas”. De esta manera Martín no explicó cómo se llevarían a cabo, pero si certificó que la parroquia contará con sus festejos el próximo año, a pesar de no disponer de una asociación que las organice.

En su intervención, González, señaló que actualmente el Concello ya asume la programación de otras fiestas patronales, por lo que debería hacer lo mismo con las de Vilalonga. Además, destacó que, por ejemplo, las Festas de San Pedro “adoitaban a atraer á parroquia un gran número de visitantes, tanto doutros lugares de Sanxenxo coma de concellos da bisbarra, grazas a programacións que incluían diferentes propostas e actuacións de artistas e orquestras de primeiro nivel”.

Desde el BNG además, quisieron reconocer y poner en valor el trabajo realizado por las personas que formaron parte de la Comisión durante todos estos años.