Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El BNG solicita que el Concello sufrague las fiestas de Vilalonga tras disolverse la asociación

El alcalde aseguró que la parroquia "terá seguro" celebraciones

C. Hierro
28/11/2025 18:11
El edil del BNG, Octavio González, en el último Pleno
El edil del BNG, Octavio González, en el último Pleno
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El grupo municipal del BNG propone que sea el Concello el que asuma la organización de las fiestas patronales de Vilalonga, después de que la comisión anunciase su disolución tras no contar con relevo en la directiva.

El concelleiro nacionalista, Octavio González, le trasladó esta petición al gobierno local en el último Pleno a lo que, el alcalde Telmo Martín contestó que “Vilalonga vai ter seguro festas”. De esta manera Martín no explicó cómo se llevarían a cabo, pero si certificó que la parroquia contará con sus festejos el próximo año, a pesar de no disponer de una asociación que las organice.

En su intervención, González, señaló que actualmente el Concello ya asume la programación de otras fiestas patronales, por lo que debería hacer lo mismo con las de Vilalonga. Además, destacó que, por ejemplo, las Festas de San Pedro “adoitaban a atraer á parroquia un gran número de visitantes, tanto doutros lugares de Sanxenxo coma de concellos da bisbarra, grazas a programacións que incluían diferentes propostas e actuacións de artistas e orquestras de primeiro nivel”.

Desde el BNG además, quisieron reconocer y poner en valor el trabajo realizado por las personas que formaron parte de la Comisión durante todos estos años.

Vilalonga se queda sin comisión de fiestas tras no presentarse ninguna candidatura

Más información
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Un momento de la visita a la carretera que se va a mejorar en Meaño

Licitan las obras de drenaje de la PO-504 y PO-550 por un valor de 520.000 euros
C. Hierro
Las retroexcavadoras al finalizar el registro

La jueza pone en libertad con cargos a los detenidos en O Salnés y Ulla-Umia
Olalla Bouza
El último partido de Os Ingleses en Fontecarmoa ante el Rugby Ferrol

Os Ingleses espera en Fontecarmoa al Kaleido Vigo RC mañana a las 17:00 horas
María Caldas
Labores de marisqueo en este gran banco vilanovés, en una imagen de archivo

La RAG y la Fundación Barrié buscan la palabra del año 2025
Fátima Pérez