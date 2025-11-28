Atropellan a un hombre de 83 años en un paso de peatones de la calle Progreso

Un momento tras el atropello en Sanxenxo Facebook

Un vecino de Sanxenxo de 83 años resultó herido tras ser atropellado en la calle Progreso (PO-308). El suceso tuvo lugar mientras el hombre cruzada un paso de peatones de esta céntrica vía de la localidad.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de Sanxenxo, quiénes se encargaron de atenderlo y de trasladarlo al PAC de Baltar.

Tal y como señalaron desde el gobierno municipal, el vecino resultó herido leve.