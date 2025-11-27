Mi cuenta

Sanxenxo

Sanxenxo convoca una gran ola de solidaridad con el encendido de los “Recunchos de Nadal”

Se mantendrán puntos fijos en el Bosque de Nadal de Noalla y en la Aldea Navideña de Vilalonga

C. Hierro
27/11/2025 18:24
Algunos de los abetos cedidos por el Concello
Algunos de los abetos cedidos por el Concello
Cedida
El Concello de Sanxenxo, a través de la iniciativa ‘Recunchos de Nadal’ y bajo el lema, “Unha asociación, unha árbore”, genera una gran ola de solidaridad. Así, todos los colectivos del municipio colaborarán el día de los encendidos de sus árboles en la recaudación de alimentos, donaciones y ropa para el Banco de Alimentos Rías Baixas y Cáritas. Esta iniciativa, se une a la puesta en marcha el año pasado ‘Un chocolatiño quente?’ que permitirá disfrutar a todos los presentes en los distintos eventos de un chocolate con rosca.

Además, señalan desde el Concello, se mantendrán puntos fijos de donaciones en el Bosque de Nadal de Noalla y en la Aldea Navideña de Vilalonga. De la misma manera, el día 21 se celebrará en Bordóns su Festa Solidaria y el día 27, la Asociación de Veciños San Xoán, la hará en la parroquia de Dorrón.

Cada ‘recuncho’ ha elegido su propio día para el encendido de luces y, por tanto, para la recaudación. Las fechas son Sanxenxo el domingo 30, Vilalonga el 5 de diciembre, en Dorrón al día siguiente y en la parroquia de Bordóns en día 7, coincidiendo con los festejos en Aios, Adina y Arra. Por su parte, en Nantes escogieron el 8 de diciembre, al igual que Noalla y Portonovo.

En total, desde el Concello se donaron un total de 48 abetos a los distintos colectivos. Algunos de ellos ya están colocados en las zonas previstas, como pueden ser el Parque de O Espiñeiro, la Praza de Méndez Núñez, la Capilla de O Santo, la Praza Pública de Vilalonga, la Carballeira, la Capilla de Aios o A Bouza en Dorrón.

