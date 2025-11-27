El PSOE incide en reforzar las políticas locales contra el cambio climático

Concelleiros del PSOE durante el último Pleno Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PSOE presentó una moción -que fue rechazada por el PP- en el último Pleno sobre el cambio climático. Esta iniciativa, señalan, tenía como objetivo de reconocer la situación de emergencia y "reforzar as políticas municipais de prevención e adaptación desde o concello".

Los socialistas lamentan que desde el gobierno local no apoyen que el municipio asuma un papel "activo e responsable na loita climática".

Con el voto en contra a su moción, el PSOE señala que "O PP de Sanxenxo decidiu pechar os ollos ante a maior ameaza á que se enfrontas as vindeiras xeracións". Para este grupo municipal decir no a su propuesta es decirlo "a máis prevención de incendios e a máis protección do noso territorio".

El PSOE destaca que, "peso ao veto do PP", seguirán trabajando para que Sanxenxo cuente con políticas ambiciosas de mitigación y adaptación al cambio climático con el objetivo de que los vecinos tengan un concello comprometido con la protección de su medio natural, de su economía y de la salud de la ciudadanía.