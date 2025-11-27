Mi cuenta

Sanxenxo

El PSOE incide en reforzar las políticas locales contra el cambio climático

Los socialistas lamentan que el gobierno municipal votase en contra de su moción para reconocer la situación de emergencia

C. Hierro
27/11/2025 12:41
Concelleiros del PSOE durante el último Pleno
Concelleiros del PSOE durante el último Pleno
Gonzalo Salgado
El grupo municipal del PSOE presentó una moción -que fue rechazada por el PP- en el último Pleno sobre el cambio climático. Esta iniciativa, señalan, tenía como objetivo de reconocer la situación de emergencia y "reforzar as políticas municipais de prevención e adaptación desde o concello".

Los socialistas lamentan que desde el gobierno local no apoyen que el municipio asuma un papel "activo e responsable na loita climática".

Con el voto en contra a su moción, el PSOE señala que "O PP de Sanxenxo decidiu pechar os ollos ante a maior ameaza á que se enfrontas as vindeiras xeracións". Para este grupo municipal decir no a su propuesta es decirlo "a máis prevención de incendios e a máis protección do noso territorio".

El PSOE destaca que, "peso ao veto do PP", seguirán trabajando para que Sanxenxo cuente con políticas ambiciosas de mitigación y adaptación al cambio climático con el objetivo de que los vecinos tengan un concello comprometido con la protección de su medio natural, de su economía y de la salud de la ciudadanía.

