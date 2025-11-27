El Concello organiza un taller para familias con el objetivo de fortalecer vínculos entre ellas

Cartel de la actividad organizada por el Concello de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo organiza un nuevo taller dirigido a familiar. En esta ocasión, la iniciativa, ‘Raíces seguras: como o apego constrúe a base emocional da infancia’, tiene por objetivo ofrecer un espacio en el que comprender el valor del cariño y el afecto, además de fortalecer el vínculo entre padres y menores. La persona encargada de impartirlo será la psicóloga Ruth Abonjo.

La cita es el martes, 2 de diciembre, en el Pazo Emilia Pardo Bazán a las seis y media de la tarde. Las personas interesadas en asistir a esta actividad tendrán que inscribirse previamente a través del correo educacion@sanxenxo.org o en el teléfono 986 72 79 36. Además, pueden solicitar información y anotarse en las escuelas infantiles de O Tombo y O Revel.