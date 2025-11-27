Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El Concello organiza un taller para familias con el objetivo de fortalecer vínculos entre ellas

La actividad es el 2 de diciembre en el Pazo Emilia Pardo Bazán a las seis y media de la tarde

C. Hierro
27/11/2025 17:48
Cartel de la actividad organizada por el Concello de Sanxenxo
Cartel de la actividad organizada por el Concello de Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo organiza un nuevo taller dirigido a familiar. En esta ocasión, la iniciativa, ‘Raíces seguras: como o apego constrúe a base emocional da infancia’, tiene por objetivo ofrecer un espacio en el que comprender el valor del cariño y el afecto, además de fortalecer el vínculo entre padres y menores. La persona encargada de impartirlo será la psicóloga Ruth Abonjo.

La cita es el martes, 2 de diciembre, en el Pazo Emilia Pardo Bazán a las seis y media de la tarde. Las personas interesadas en asistir a esta actividad tendrán que inscribirse previamente a través del correo educacion@sanxenxo.org o en el teléfono 986 72 79 36. Además, pueden solicitar información y anotarse en las escuelas infantiles de O Tombo y O Revel.

