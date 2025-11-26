Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

¿Quieres trabajar en el Concello de Sanxenxo?

Abren un proceso selectivo para tres contratos formativos

C. Hierro
26/11/2025 12:52
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
El Concello de Sanxenxo abre un proceso selectivo para tres contratos formativos dentro del programa +Emprega de la Diputación de Pontevedra. Estos puestos están dirigidos a jóvenes titulados sin experiencia profesional significativa en esa misma actividad.

Así las plazas ofertadas a través del Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) son para personas formadas en Administración y Dirección de Empresas, Economía y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Los requisitos clave para acceder a estas plazas en el Concello son, contar con la titulación universitaria finalizada en los últimos tres años, la inscripción como demandante de empleo en el SPEG, estar empadronado en la provincia de Pontevedra y no haber tenido otro contrato formativo por la misma titulación.

La fecha límite para la inscripción en el servicio de empleo es este mismo viernes día 28.

Si algún interesado precisa más información puede dirigirse directamente al Concello o llamar al teléfono 986 72 79 36.

