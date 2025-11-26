La Mesa de Turismo de Sanxenxo ratifica su atractivo fuera de los meses de verano

Un momento de la reunión de la Mesa de Turismo de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo reunió ayer la Mesa de Turismo para hacer un balance de la temporada turística y los próximos proyectos estratégicos para el municipio. Los datos presentados -que son los registrados hasta el mes de octubre- certifican una desestacionalización del turismo en el municipio con un aumento en los meses de verano e incluso a final de año.

El concelleiro de Turismo, Juan Deza indicó que los meses de “abril e xullo presentan subidas continuadas entre 2,5% e o 10,8%, con máis chegada en primavera e comezo do verán”. De la misma manera, Deza señaló que el mes de octubre también arroja buenas cifras con un crecimiento del 14,1% lo que muestra un “signo claro de atracción fóra da tempada alta”.

Proyectos estratégicos

En la reunión, en la que estuvieron presentes el alcalde de la localidad, Telmo Martín, el presidente de CETS, Alfonso Martínez, la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, la representante de Entretendas, Carmen Herrero, el director del Hotel Carlos I Silgar, Leonardo López, el gerente del Hotel Mardevela, José Ameneiros y el director comercial de InterRías, Fabián Buezas, también se apostó por mantener la apuesta por la asistencia a ferias y volver a contar con un stand propio en Fitur. Asimismo, el Concello presentó el traslado de la sede administrativa de Turismo para el Pazo de Quintáns en las próximas semanas y la nueva ubicación para el punto informativo de la localidad en un lugar más visible y atractivo.

Por último, se expusieron como proyectos estratégicos la creación del umbráculo en el puerto deportivo o el nuevo paseo costero que unirá Silgar con Rafael Picó.

Sanxenxo conectará el paseo de Silgar con la avenida Rafael Picó por el litoral en una actuación valorada en 1.799.995 euros Más información