Sanxenxo

Viajes InterRías incorpora New York como destino para grupos

La oferta incluirá vuelos, hotel, traslados y distintas excursiones

C. Hierro
25/11/2025 12:42
Imagen de archivo de las oficinas de Viajes InterRías en Sanxenxo
Cedida

Viajes InterRías, turoperador turístico de referencia en la organización de viajes para grupos con sede en Sanxenxo, incorporó recientemente New York como nuevo destino estratégico dentro de su programación internacional.

La oferta de estos viajes incluirá los vuelos, el hotel y los traslados, además si el cliente quiere, podrá sumar diferentes excursiones para conocer el Alto y Bajo de Manhattan, con vistas a lugares tan icónicos como Times Square, Central Park, Broadway o la Estatua de la Libertad, o un recorrido con contrastes por zonas como el Bronx, Queens y Brooklyn.

De la misma manera, el viaje puede incorporar entradas a los rascacielos Empire State, The Edge o el edificio Chrysler, o excursiones a Philadelphia o Washington para aquellos grupos que deseen estancias más largas.

El director comercial de la compañía, Fabían Buezas y Bea Dadín, del departamento de Internacional y responsable especialista de este nuevo destino, fueron los encargados de cerrar este mes todos los detalles para poner en marcha esta operación, que nace después de hacerse pública la recuperación de los vuelos directos entre Santiago de Compostela al aeropuerto de Newark. Desde Viaxes InterRías quieren aprovechar esta oportunidad y, por lo tanto, desde el próximo verano están disponibles este tipo de viajes.

Responsables de InterRías en New York
Cedida

Dadín lleva varios años formando parte de Viajes InterRías y cuenta con un gran conocimiento de New York gracias a sus múltiples viajes a la ciudad y a su experiencia viviendo en Brooklyn. "O noso obxectivo é ofrecer aos grupos unha visión auténtica de New York combinando o imprescindible con recunchos cotiáns que só se descobren viviendo alí", señala la responsable.

Por su parte, Buezas, destacó que "este novo destino reforza a nosa vontade de seguir medrando xunto ás nosas axencias colaboradoras e confiamos en que este produto sexa unha ferramenta de grande valor para elas".

