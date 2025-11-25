Mi cuenta

Sanxenxo

Sanxenxo inicia la Navidad el día 5 con la apertura del pazo y las luces

Las parroquias de Noalla y Vilalonga también contarán con su propia programación para celebrar esta época

C. Hierro
25/11/2025 20:07
Un momento de la presentación del programa de Navidad en Sanxenxo
Un momento de la presentación del programa de Navidad en Sanxenxo
Cedida
Sanxenxo inicia sus fiestas de Navidad el día 5 de diciembre con el encendido de las luces y la apertura del Pazo de Nadal bajo una carpa de más de 2.000 metros. El Concello cuenta con una programación diaria en la que, al mercadillo navideño y la pista de hielo, se le suman más de una veintena de actividades de baile, música, cuentacuentos, espectáculos y juegos para un público de todas las edades.

Coincidiendo con el alumbrado, que este año cuenta con 345 motivos repartidos por 84 puntos de la localidad, visitarán Sanxenxo Os Bolechas, Javi Solla y el grupo Broken Peach.

Otras citas ineludibles en la Navidad sanxenxina serán el día 14 con un taller de cocina para los niños o los juegos en los que participaré el Trasno del Nadal esa misma jornada en horario de cinco a ocho de la tarde. Además, el 19 de diciembre el mundo youtuber tomará el Pazo de Nadal con música y videojuegos a partir de las nueve de la noche.

Otro año más, Sanxenxo recibirá la visita del Grinch, en esta ocasión será el día 23, la misma fecha en la que está programado el concierto de Gramola Gominola a partir de las siete y media de la tarde.

El 24 de diciembre será Papá Noel el que esté presente en el Pazo de Nadal y los niños tendrán la oportunidad de entregarles sus cartas de deseos y fotografiarse con él. Para el día 29 la programación presentará a O Apalpador y contarán con la música en directo del grupo @deviño.

Ya en enero, la música seguirá sonando en la carpa con la iniciativa “A bailar no Nadal” que se trata de un espectáculo interactivo para la infancia que dará comienzo a partir de las seis de la tarde y el directo del grupo Mambas Negras, que está previsto para las nueve de la noche.

Otras iniciativas

El Concello también colabora con otras actividades que se consolidan en estas fechas como son el Bosque de Nadal en la parroquia de Noalla, la Aldea Navideña en la Praza Pública de Vilalonga o la programación de los hosteleros ubicados en la Rúa dos Viños.

Finalmente, como ya es tradición, Sanxenxo volverá a despedir el año con un espectáculo pirotécnico con el que llenará de luces el cielo de la noche del 31 de diciembre. Será a partir de las ocho, momento en el que desde el puerto lancen los fuegos artificiales que ya se han convertido en un motivo más por el que los turistas visitan este municipio durante estas fechas navideñas.

Otro de los eventos que no faltarán para decirle adiós al 2025 será el Chapuzón Solidario, evento con el que se recaudará fondos para la investigación del cáncer infantil.

