Diario de Arousa

Sanxenxo

El PSOE exige al gobierno una rápida solución al conflicto con Emerxencias

Los socialistas reiteran su total apoyo al personal del servicio

C. Hierro
25/11/2025 19:15
Concelleiros del PSOE durante el último Pleno
Concelleiros del PSOE durante el último Pleno
Gonzalo Salgado
El grupo municipal socialista de Sanxenxo considera “gravísimo” que el conflicto con el Servizo Municipal de Emerxencias llegase al punto de que el personal interrumpiera el Pleno para reclamar “algo tan básico como melloras nos seus horarios e condicións laborais”. Desde el PSOE responsabilizan al gobierno municipal de agravar el conflicto con este servicio y les exige una “solución inmediata”.

Los socialistas señalan que tanto el alcalde como los concelleiros “chegan tarde e mal a un conflito que puideron evitar se tivesen atendido as advertencias do persoal e da oposición”. Así, recalcan que tanto desde su partido como desde el BNG no es la primera vez que reclaman “responsabilidade e diálogo” en el Pleno.

Desde la organización señalan que Sanxenxo no merece un gobierno “que deixe pudir os conflitos ata que rebenten no Pleno” ni tampoco a un alcalde al que el personal de Emerxencias “lle teña que gritar ‘Non ao acoso laboral’ diante de toda a veciñanza”. Así, indican que los vecinos del municipio, lo que necesitan es un ejecutivo que les escuche, les respete y los proteja.

El personal de Emerxencias antes de interrumpir el último Pleno
El personal de Emerxencias antes de interrumpir el último Pleno

El PSOE reitera su apoyo total a todo el personal de Emerxencias y pide que el gobierno “garanta un servixo á altura do que a cidadanía merece”.

Emerxencias interrumpe el Pleno para exigir mejoras en su horario y condiciones laborales

