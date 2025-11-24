Sanxenxo aprueba el Presupuesto con la abstención del BNG y el no del PSOE

El alcalde, Telmo Martín, durante el Pleno Gonzalo Salgado

El gobierno municipal de Sanxenxo aprobó ayer en Pleno ordinario los Presupuestos para el año 2026, unas cuentas que el alcalde, Telmo Martín, tildó de “históricas” por alcanzar los 69,8 millones de euros. La propuesta salió adelante con únicamente los votos a favor del PP que gobierna en mayoría y a pesar de la negativa del PSOE y la abstención de los nacionalistas.

La encargada de defender los Presupuestos fue la concelleira de Hacienda Paula Martínez quién, desde el primer momento incidió en que se trataba del décimo presupuesto aprobado desde el 2017 lo que significa “la mayor garantía de estabilidad” para un municipio. Martínez presumió de que si Sanxenxo “nunca ha tenido menos parados, nunca ha recibido tantos viajeros y nunca ha tenido tanta actividad turística” es porque cuenta con un gobierno que aprueba unas cuentas cada año.

Además, la concelleira, apuntó que las cuentas tenían dos líneas estratégicas de actuación, la primera basada en las mejoras en el rural con una inversión de dos millones de euros y, la segunda, el impulso a la actividad económica y el acceso a la vivienda “aprovechando el potencial de las empresas municipales de Nauta e Ínsula”. En su exposición, Martínez destacó algunas obras llevadas a cabo por el gobierno local en las parroquias entre las que destaca la mejora de la red de saneamiento y aguas en 33 puntos del rural o el asfaltado en zonas como Gondar, Rouxique y A Costiña. Además, señaló mejoras en las instalaciones deportivas, la reforma integral del centro cívico de O Cruceiro en Vilalonga o la de A Telleira.

La concelleira de Hacienda, Paula Martínez, durante el Pleno Gonzalo Salgado

En cuanto a los proyectos previstos para el 2026 señaló la mejora de los parques infantiles, una nueva pasarela para la playa de Montalvo o las mejores del Outeiro de Dorrón y del núcleo de Magaláns.

Servicios insuficientes

Por su parte, tanto los nacionalistas como el PSOE criticaron estas cuentas por no contemplar las necesidades de los vecinos que viven en las parroquias. Así Fran Leiro, concelleiro del BNG antes de presentar su renuncia, afirmó que las cuentas consolidan “unha deriva precarizante e privatizante” y, además, vuelve a priorizar las infraestructuras, sin garantía de mantenimiento, por encima de los servicios y, sobre todo, “do rural”. “O investimento para actuacións nestas zonas non chega nin ao 5%”, señaló Leiro. Asimismo incidió en la importancia de los servicios frente a las infraestructuras e hizo hincapié en la necesidad de un transporte público que conecte las zonas rurales con el centro de Sanxenxo.

Desde el PSOE señalaron que con la aprobación de este presupuesto se perdió la oportunidad de cambiar el rumbo del Concello “e poñer no centro as necesidades reais dos veciños, especialmente das parroquias”. Así, criticaron que “máis da metade do orzamento” pasa a gestionarse a través de sociedades públicas “se control político efectivo e con escasa transparencia”.

Concelleiros del PSOE durante el Pleno Gonzalo Salgado

El portavoz del partido, Fernando Otero, reprochó que el Concello anuncie una partida de 3,5 millones de euros para comprar nuevo suelo urbanizable para vivienda pública cuando, señalan, “xa hai solo público no inventario municipal e cando a demanda da vivenda é urxente. O que falta é planificación, prazos e vontade política, non máis compras”.

Por último, el PSOE también criticó que el alcalde señalase que se aprobarían los Presupuestos independientemente de lo que votasen el resto de los partidos por contar con mayoría absoluta. “Sanxenxo precisa consensos de pobo, non imposicións dun partido que confunde a marioría absoluta con carta branca para facer e desfacer ao seu antollo”.