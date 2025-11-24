La Vilalonga Aldea Navideña realizará este año su recaudación solidaria a favor de A Sonrisa de Xandre

Andaina solidaria del año pasado Sara Padín

La organización de la Vilalonga Aldea Navideña realizará este año su recaudación solidaria a favor de la Asociación Española de Enfermos de Alexander, en colaboración con la iniciativa grovense A Sonrisa de Xandre, un perfil digital que impulsa Laura Meis, madre de Xandre, para visibilizar, concienciar y recaudar fondos para la investigación de esta afección que padece su hijo.

Según cuenta Meis, fue Marta Caneda –vecina de la parroquia e integrante de la agrupación meca Cinco en Zocas– quien se puso en contacto con ella para ofrecerle esta colaboración: “Cada ano recaudan para unha asociación diferente e como coñecían a Xandre, pois propuxéronme que a recaudación fora para él e dixen que si. Todo o que sexa recibir axuda é marabilloso”, afirma.

De esta forma, todos los fondos se destinarán a la investigación sobre la Enfermedad de Alexander. “Necesitamos seguir recaudando porque actualmente hai unha investigación en marcha e para poder ter un ano garantizado de estudio necesítanse cartos”.

Por el momento se desconocen las fechas exactas en las que se desarrollarán las actividades de la Vilalonga Aldea Navideña, pero desde la organización explican que la recaudación de fondos, al igual que en años anteriores, se llevará a cabo mediante propuestas como la clásica andaina solidaria, los stands del mercadillo colocado en la alameda de la parroquia –incluyendo uno propio de A Sonrisa de Xandre–, diferentes talleres para adultos y jóvenes, torneos de fútbol en colaboración con el Vilalonga FC y más.