Sanxenxo

Fran Leiro y Tamara Castro, del BNG, dejan sus actas como concelleiros

Ambos alegan a motivos personales esta decisión

C. Hierro
24/11/2025 19:50
Tamara Castro y Fran Leiro, durante el Pleno
Tamara Castro y Fran Leiro, durante el Pleno
Gonzalo Salgado

Los motivos personales son las razones por las que, tanto Fran Leiro como Tamara Castro, concelleiros del BNG, renunciaron a su acta en el Pleno celebrado ayer.

“Agradecer aos veciños que confiaron en min. Foi unha honra estar aquí e tamén unha responsabilidade”, señaló Leiro en su despedida.

En su discurso, el nacionalista destacó que su renuncia está provocada por la falta de tiempo para compaginar su trabajo con su familia y su labor como concelleiro. Además, alegó que la labor de concelleiro no está lo suficientemente reconocida, lo que hace que sea complicado apostar por formar parte de la política local.

En su lugar, como concelleiros estarán Estrella Martínez y Adrián González.

