Sanxenxo

Emerxencias interrumpe el Pleno para exigir mejoras en su horario y condiciones laborales

Los trabajadores representaron con muñecos los ratones que viven en su nave

C. Hierro
24/11/2025 19:55
Los trabajadores de Emerxencias en el Pleno
Los trabajadores de Emerxencias en el Pleno
C.H.

Miembros del servicio de Emerxencias de Sanxenxo interrumpieron en el Pleno para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Con una pancarta esperaron hasta el final de la sesión -después de que el PSOE defendiese una moción para que el alcalde dialogase con los trabajadores y pusiese fin al conflicto entre el Concello y ellos- para mostrar a los presentes su indignación con el trato que están recibiendo por parte del gobierno local.

Mientras gritaban al unísono “Non ao acoso laboral de Telmo Martín”, los miembros del servicio de Emerxencias dejaron ratones de juguete sobre las mesas e indicando que tienen que convivir diariamente con los de verdad en sus instalaciones.

Tanto los concelleiros del BNG como los del PSOE le pidieron a Martín “responsabilidade” para solucionar los problemas con este servicio y le repitieron, en todo momento, que “as emerxencias poden suceder tanto de día como de noite” y, por lo tanto, es preciso que en todos los turnos haya los efectivos necesarios y no se recorten los horarios, “como parece que vai pasar”

