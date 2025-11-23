Las obras en A Telleira inician con la impermeabilización del edificio

Exterior del Centro de Interpretación

La rehabilitación integral del edificio del Centro de Interpretación de A Telleira comenzó esta semana con la colocación de una barrera impermeable del edificio desde la cimentación, con el objetivo de mejorar el aislamiento y evitar la entrada de humedades. La actuación se financia a través de los fondos Next Generation, tiene un coste de 759.940 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Trabajos de impermeabilización Cedida

El edificio, construido en 2003, cuenta con una superficie de 2.504 metros cuadrados. Uno de los objetivos es mejorar la eficiencia energética del edificio mediante la compartimentación espacial interior para una climatización independiente y la instalación de sistemas de ventilación adaptados a criterios de máxima eficiencia; la mejora de los sistemas de aislamiento y drenaje; y la optimización de la iluminación con tecnologías de bajo consumo.

Distribución del espacio

Además, se ordenará la parcela circundante para crear un pequeño aparcamiento acotado, evitando la dispersión actual de vehículos. Asimismo, la redistribución del espacio interior incluirá la oficina de Medio Ambiente, la sede de SEO BirdLife, una sala de exposición permanente, una sala multiusos, un espacio para talleres de interpretación, un almacén, un centro de documentación, una sala audiovisual, una sala de exposición itinerante, una tienda temática y aseos.

Zona protegida

El edificio se ubica en una parcela de 22.986 metros cuadrados y limita con una de las lagunas de Rouxique. La zona cuenta con relevantes figuras de protección y forma parte de la Red Natura 2000, además de ser Lugar de Interés Comunitario (LIC) y estar protegido por el convenio internacional Ramsar de humedales. También, es Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Por todo ello, el objetivo es que el Centro de Interpretación de A Telleira –ubicado en la parroquia de Vilalonga– se convierta en un foco de difusión de los valores ecológico y etnográficos de toda la zona que fomente el turismo ambiental y ornitológico, especialmente en los meses de otoño e invierno cuando más de 200 especies de aves eligen este humedal para invernar.