El I Congreso de Aviturga refuerza el modelo de la entidad y define las prioridades para el 2026

Xosé Manuel Merelles durante la inauguración Cedida

El I Congreso sobre Viviendas de Uso Turístico, celebrado este domingo en Sanxenxo y organizado por Aviturga, permitió definir las líneas estratégicas y prioritarias que orientarán la evolución del sector durante el próximo año, con el objetivo de fortalecer el modelo alojativo que representa la entidad.

El evento se estructuró en torno a tres áreas de especial relevancia para el sector: la aplicación adecuada de la normativa vigente, la mejora de la eficiencia en la gestión de las viviendas de uso turístico y el análisis del impacto real de este modelo alojativo en los destinos vacacionales.

Así, el encuentro contó con la presencia de diferentes personalidades institucionales, como el director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; el diputado provincial, Marcos Guisasola; el concejal de Turismo, Juan Deza; y expertos en digitalización y comercialización turística, como Daniele Socar y Javier Ortiz (Kross Booking y Sextaplanta).

Por otro lado, el congreso también incorporó la exposición de dos iniciativas que ejemplifican la capacidad de las viviendas turísticas para dinamizar el entorno rural, con el fin de demostrar que estas residencias pueden tener un impacto positivo en dichos núcleos.