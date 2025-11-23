El CES advierte del “grave impacto” ambiental que el SU-13 implicará para el Monte Faro

Una zona de Monte Faro

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) advierte sobre el “grave impacto” que supondrá el SU-13 para los valores naturales, forestales, patrimoniales y culturales del Monte Faro, exponiendo que en el año 2010 la consellería de Medio Ambiente emitió una Memoria Ambiental para instar al Concello de Sanxenxo a hacer importantes modificaciones para que el plan se pudiese aprobar y, al mismo tiempo, atendiese a los valores de sostenibilidad ambiental, “pero o goberno local desoeuno e aprobouno sen apenas cambios”, afirman.

Así, desde el CES sostienen que los trabajos que el gobierno municipal pretende llevar a cabo –un campo de golf y viviendas– implicarán un gran impacto paisajístico, un aumento de la contaminación por partículas y CO2, al aumentar el flujo de transporte privado, y un consumo energético “insostible”, teniendo en cuenta el bombeo de agua y el alumbrado proyectado.

También, critican la “incorrecta recalificación do solo forestal a urbanizable de Monte Faro” y, en esta línea, denuncian que “a maior masa forestal do concello de Sanxenxo, que supón un 5% da súa superficie, preténdese substituir por un modelo caduco de macro urbanización de segunda residencia”, ignorando además las peticiones de los vecinos de no seguir adelante con el proyecto.

“Semella un insulto á intelixencia da veciñanza vender un modelo depredador como algo de interese xeral. De velarse polo interese xeral, ocuparíanse de preservar o monte e os seus recursos”, concluyen desde el colectivo.