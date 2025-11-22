Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El programa +Benestar lleva a 40 personas a disfrutar del balneario del Hotel Carlos I Silgar

La iniciativa busca impulsar el ocio saludable y el envejecimiento activo

Sandra Rey
22/11/2025 12:25
Una de las instalaciones del Hotel Carlos I Silgar
Interior del balneario
Cedida

Un total de 40 personas de 14 concellos de la provincia de Pontevedra disfrutarán a partir de mañana del balneario del Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo, en el marco del programa de termalismo +Benestar que impulsa la Diputación. 

Con esta iniciativa, personas de mas de 55 años acceden a actividades de ocio saludable y envejecimiento activo en establecimientos hosteleros y, al mismo tiempo, se ayuda a dinamizar la economía de la provincia, impulsando la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector turístico durante los periodos de menor actividad.

En concreto, con este programa cerca de 2.200 personas de 60 concellos de la provincia pasarán seis días y cinco noches en balnearios, talasos o spas de Sanxenxo, Mondariz, O Grove y Lalín.

