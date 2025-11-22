El programa +Benestar lleva a 40 personas a disfrutar del balneario del Hotel Carlos I Silgar

Interior del balneario Cedida

Un total de 40 personas de 14 concellos de la provincia de Pontevedra disfrutarán a partir de mañana del balneario del Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo, en el marco del programa de termalismo +Benestar que impulsa la Diputación.

Con esta iniciativa, personas de mas de 55 años acceden a actividades de ocio saludable y envejecimiento activo en establecimientos hosteleros y, al mismo tiempo, se ayuda a dinamizar la economía de la provincia, impulsando la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector turístico durante los periodos de menor actividad.

En concreto, con este programa cerca de 2.200 personas de 60 concellos de la provincia pasarán seis días y cinco noches en balnearios, talasos o spas de Sanxenxo, Mondariz, O Grove y Lalín.