Detectan nuevos focos de gripe aviaria en Sanxenxo y A Pobra do Caramiñal

Con estos nuevos focos, son ya 14 los notificados en aves silvestres en Galicia

La Consellería de Medio Rural ha detectado seis ejemplares de aves silvestres afectados por la gripe aviaria, constituyendo cuatro focos diferenciados y localizados en los concellos de Sanxenxo, A Pobra do Caramiñal, Cee y Ortigueira.

En el caso de Sanxenxo, se trata de una gaviota sombría (Larus fuscus) y que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de Cercedo-Cotobade.

En cuanto al foco localizado en A Pobra do Caramiñal, se trata de una gaviota patiamarilla (Larus michahelis) y que ya ha sido trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros, al igual que los ejemplares de Cee y Ortigueira.

Todas las aves fueron muestreadas para proceder al análisis en el laboratorio, eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor. Con estos nuevos focos, son ya 14 los notificados en aves silvestres en Galicia en el año 2025, pero cabe recordar que, por el momento, no se ha registrado ningún caso en aves de corral.