Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Detectan nuevos focos de gripe aviaria en Sanxenxo y A Pobra do Caramiñal

Las aves han sido trasladadas a los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de Cercedo-Cotobade y Oleiros, respectivamente

Sandra Rey
22/11/2025 12:10
Con estos nuevos focos, son ya 14 los notificados en aves silvestres en Galicia

La Consellería de Medio Rural ha detectado seis ejemplares de aves silvestres afectados por la gripe aviaria, constituyendo cuatro focos diferenciados y localizados en los concellos de Sanxenxo, A Pobra do Caramiñal, Cee y Ortigueira.

En el caso de Sanxenxo, se trata de una gaviota sombría (Larus fuscus) y que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de Cercedo-Cotobade.

En cuanto al foco localizado en A Pobra do Caramiñal, se trata de una gaviota patiamarilla (Larus michahelis) y que ya ha sido trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros, al igual que los ejemplares de Cee y Ortigueira.

Todas las aves fueron muestreadas para proceder al análisis en el laboratorio, eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor. Con estos nuevos focos, son ya 14 los notificados en aves silvestres en Galicia en el año 2025, pero cabe recordar que, por el momento, no se ha registrado ningún caso en aves de corral.

Te puede interesar

Una de las instalaciones del Hotel Carlos I Silgar

El programa +Benestar lleva a 40 personas a disfrutar del balneario del Hotel Carlos I Silgar
Sandra Rey
Pintada sobre el nuevo muro del campo Monte da Vila

Aparecen nuevas pintadas en las instalaciones del campo de fútbol Monte da Vila
Sandra Rey
El teniente de alcalde, Manuel Fariña, se reunió con el director de la obra y representantes de la empresa adjudicataria

Caldas inicia los trabajos en la Carballeira con labores de limpieza
Fátima Pérez
El Sigaltec tiene el reto de sumar su primera victoria a domicilio en Tercera FEB

El Sigaltec visita mañana al experimentado Betanzos en su desafío de estrenarse a domicilio
Gonzalo Sánchez