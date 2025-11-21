La construcción de vivienda pública y un parking en Portonovo: proyectos para 2026

Vista aérea del puerto de Sanxenxo Cedida

Las empresas municipales Nauta e Ínsula van a poner en marcha el próximo 2026 cinco actuaciones con el objetivo de impulsar la actividad turística y facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos del municipio. En total, tienen prevista una inversión de 30 millones de euros. Una de las actuaciones más importantes tiene relación con la mejora de la capitanía, el bulevar de los locales, los pantalanes y otras instalaciones náuticas y pesqueras por un importe de 17 millones de euros.

Otra obra pendiente tiene relación con la instalación de un umbráculo en la plaza del Mar de 2.000 metros cuadrados tras haber ganado el concurso de ideas del puerto deportivo con un presupuesto de más de seis millones de euros. Este espacio cubierto ofrecerá capacidad para miles de personas y, por lo tanto, es idóneo para celebrar diferentes eventos sin depender de la climatología.

El parking de San Roque de Portonovo es otra de los proyectos que se pondrán en marcha el próximo año. Este espacio, con capacidad para 60 vehículos, se instalará en unos terrenos comprados el verano pasado y tiene previsto un coste de un millón y medio de euros. El objetivo es, sobre todo, ofrecer más plazas de aparcamiento durante los meses de verano, época en la que la localidad multiplica su población.

Vivienda pública

Las otras dos actuaciones pendientes tienen que ver con la creación de vivienda pública con el objetivo de facilitar a los jóvenes el acceso a su primera casa.

La primera de ellas tiene que ver con la urbanización del PEI 17, un suelo de 4.700 metros cuadrados junto a la iglesia de Sanxenxo con capacidad para cuarenta viviendas públicas por valor de un millón y medio de euros.

La segunda está relacionada con la compra de nuevo suelo urbanizable por un total de tres millones y medio para destinarla a la edificación de este tipo de viviendas.

Algunas de estas actuaciones pendientes, señalan desde el gobierno municipal, van a requerir más de un año de trabajos. De esta manera, el objetivo es ponerlas en marcha todas ellas en el año 2026, pero dada su envergadura y la complejidad de los proyectos, las obras se prolongarán durante el año 2027 e incluso, en algún caso, durante el año 2028.