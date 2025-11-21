El IV Serán dos Ghatos ficha grupos de Poio, Ourense, Oroso y Cambados

Cartel del IV Serán dos Ghatos Cedida

Portonovo ya se prepara para celebrar los festejos en honor a Santa Catalina. El programa de este año comienza el 28 de noviembre con el IV Serán dos Ghatos que este año ya cuenta con ocho grupos confirmados llegados desde, además de Sanxenxo y Portonovo, Oroso, Poio, Ourense, A Coruña o Cambados. La cita comenzará a las siete de la tarde en el puerto deportivo y, además de mucha música y baile, los organizadores también publicitan una chocolatada y sorteos entre los presentes.

El sábado las actividades comenzarán por la mañana con pasacalles y la misa cantada por la Coral Polifónica Santa María Adina y la procesión marítima. Por la tarde, tras la sesión vermú, dará comienzo el XXIX Festival Folclórico dos Gatiños de Portonovo y a las nueve la verbena con la actuación de París de Noia y Djow.

El domingo, de nuevo las calles se llenarán de música de la mano del grupo Os do Barro y a las doce y media dará comienzo la sesión vermú que contará con la actuación de A Banda do Sequío. Además, los presentes podrán probar una ración de callos y participar en los distintos sorteos.

Desde la organización recalcan que el recinto en el que se realizarán todas las actividades contará con una gran carpa.