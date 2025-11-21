Aviturga analiza el impacto de las viviendas turísticas en la economía de zonas rurales

Edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Este domingo se celebra el primer congreso de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en el Pazo Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo. El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a las principales dudas y retos a los que se enfrentan los pequeños propietarios de este tipo de alojamientos y de crear un espacio de reflexión y diálogo sobre el futuro del sector.

Durante la jornada se abordarán tres grandes bloques temáticos que afectan directamente a la gestión de las viviendas turísticas. El primero de ellos será el marco normativo y fiscal en el que se analizarán los cambios legislativos recientes y su impacto sobre propietarios, gestores y administraciones.

También tratarán la digitalización aplicada al modelo de alojamiento, y el uso del marketing para la gestión de las VUT. Por último, en el congreso se analizarán los alojamientos como dinamizadores económicos. En este apartado, señalan desde Aviturga, pondrán dos ejemplos: uno ubicado en Sas de Penelas en Castro Caldelas y otro en Ponte do Porto, en Camariñas.

En el congreso participarán el concelleiro de Turismo, Juan Deza, el diputado Marcos Guisasola y el director de Axencia Galega de Turismo Xosé Merelles.