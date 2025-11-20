Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Los propietarios de Monte Faro buscan crear una plataforma para defender sus derechos

Critican que no tienen respuesta a sus solicitudes por parte del Concello

C. Hierro
20/11/2025 18:29
Imagen de parte de los terrenos afectados
Imagen de parte de los terrenos afectados
Cedida

Las personas propietarias de los terrenos en Monte Faro (SU-13 de Sanxenxo) convocan una asamblea el sábado 13 de diciembre con el objetivo de constituir una plataforma para la defensa de sus derechos. El colectivo manifiesta su preocupación “pola falta de transparencia, as irregularidades detectadas e a ausencia de repostas oficiais” por parte del Concello o de las empresas promotoras de la Xunta de Compensación.

Los propietarios denuncian que tanto el gobierno local como los promotores del campo apoyan el proceso basándose en un listado catastral que no es exacto y está desactualizado “que non ten en conta a actual Lei de Patrimonio”. 

Como ejemplo, ponen los túmulos y las mámoas documentados en Monte Faro que garantizan que deben ser reclasificados como suelo rústico de protección especial. El colectivo se queja de que tras presentar un escrito conjunto firmado por cien personas, no tienen respuesta oficial por parte del Concello y no se contempla paralizar el proceso para que los propietarios tengan tiempo para reclamar sus fincas.

La asamblea comenzará a las siete y media de la tarde en la Casa Social Forestal As Canteiras de Noalla.

Te puede interesar

La presentación fue ayer en la Casa Consistorial

Cuatro formaciones vocales rinden homenaje a José Luis Prado Alfonso en Vilanova
Beni Yáñez
La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, visitó esta mañana las instalaciones del Centro de Recursos de la asociación Ambar en el lugar de A Granxa, en Carreira

Ambar le solicita a la Xunta de Galicia cinco plazas en vivienda de apoyo a la diversidad funcional y otras diez de centro de día
Chechu López
Gael, con el oval, Bruno y Nizam representan a Galicia M16 este sábado en Gijón

Cinco canteranos de Os Ingleses representan a las Selecciones Gallegas este sábado en Gijón
Gonzalo Sánchez
Imagen de archivo de una de las actuaciones

La Escuela de Música le pone la banda sonora al hall del Auditorio para honrar a Santa Cecilia
C. Hierro