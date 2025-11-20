Los propietarios de Monte Faro buscan crear una plataforma para defender sus derechos

Imagen de parte de los terrenos afectados Cedida

Las personas propietarias de los terrenos en Monte Faro (SU-13 de Sanxenxo) convocan una asamblea el sábado 13 de diciembre con el objetivo de constituir una plataforma para la defensa de sus derechos. El colectivo manifiesta su preocupación “pola falta de transparencia, as irregularidades detectadas e a ausencia de repostas oficiais” por parte del Concello o de las empresas promotoras de la Xunta de Compensación.

Los propietarios denuncian que tanto el gobierno local como los promotores del campo apoyan el proceso basándose en un listado catastral que no es exacto y está desactualizado “que non ten en conta a actual Lei de Patrimonio”.

Como ejemplo, ponen los túmulos y las mámoas documentados en Monte Faro que garantizan que deben ser reclasificados como suelo rústico de protección especial. El colectivo se queja de que tras presentar un escrito conjunto firmado por cien personas, no tienen respuesta oficial por parte del Concello y no se contempla paralizar el proceso para que los propietarios tengan tiempo para reclamar sus fincas.

La asamblea comenzará a las siete y media de la tarde en la Casa Social Forestal As Canteiras de Noalla.