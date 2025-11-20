La segunda fase para mejorar la seguridad en el entorno de A Florida comenzará en enero

Imagen de la vía Ricardo Santos Cedida

La primera fase de las obras de mejora de la seguridad vial en el entorno del colegio A Florida, concretamente en la calle Ricardo Santos, concluyeron con las canalizaciones y el ensanche de un tramo del vial.

Tras estos trabajos, señala el gobierno local, la actuación en esta vía que enlaza con la carretera de la Diputación, está previsto que comiencen en el mes de enero y contempla la ampliación en 107 metros por el margen izquierdo, así como la pavimentación de un sobreancho de 6,50 metros en un tramo de 27 metros gracias a la cesión de una parcela.

El proyecto de esta obra también incluye la construcción de un muro frente al pabellón de este centro escolar, ubicación en la que se habilitarán varias plazas públicas de aparcamiento.

La intervención finalizará con la pavimentación completa de la calzada mediante una capa de mezcla bituminosa caliente de cinco centímetros, el recrecido de tapas de registro y la instalación de nueva señalización vertical.

Esta actuación, que está siendo ejecutada por la empresa Oresa, tiene un coste de más de 54.000 euros y cuenta con una ayuda de la Agader de la Xunta de Galicia.

Estos trabajos se sumarán al proyecto de la senda peatonal en la carretera de la Diputación, por la calle Miraflores, con el fin de reforzar la seguridad en todo el perímetro escolar y también en el núcleo de población tanto para los peatones como para los conductores.

Acceso alternativo

Mientras no concluyan los trabajos por completo para la mejora de la seguridad en el entorno de A Florida, se mantendrá el acceso alternativo al centro educativo a través de la calle Miraflores, tal y como está sucediendo hasta ahora.