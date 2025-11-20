Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

La Escuela de Música le pone la banda sonora al hall del Auditorio para honrar a Santa Cecilia

La iniciativa gustó mucho por lo que seguirá usándose este espacio como escenario

C. Hierro
20/11/2025 18:34
Imagen de archivo de una de las actuaciones
Imagen de archivo de una de las actuaciones
Cedida

La Escuela de Música de Sanxenxo lleva, desde hace días, llevando a cabo actuaciones en la entrada del Auditorio Emilia Pardo Bazán con motivo de la celebración de Santa Cecilia.

Tanto alumnado como docentes de distintas disciplinas realizan un pequeño parón en sus clases en torno a las siete de la tarde para tocar una pieza musical con sus pianos, saxos, guitarras, clarinetes o contrabajos.

La música continuará hasta el día de hoy, día de la patrona de la Música. “É a nosa particular forma de facerlle unha homenaxe”, asegura el director de la Escuela de Música, Benjamín Dorado.

Esta iniciativa gustó tanto a familias, alumnos y docentes que este espacio se seguirá utilizando como escenario sin renunciar a otras actuaciones

