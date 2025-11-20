Mi cuenta

Sanxenxo

El BNG critica los presupuestos y señala que “deixan de lado ao rural e as súas necesidades”

Denuncian abandono en la limpieza de cunetas o el mal estado de los contenedores

C. Hierro
20/11/2025 18:24
Imagen de archivo de Octavio González del BNG
Imagen de archivo de Octavio González del BNG
Mónica Ferreirós

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) critica los presupuestos propuestos por el gobierno municipal por dejar, señalan, “de lado ao rural”. Además, indican, no tienen en cuenta las “necesidades e servizos que precisan milleiros de veciños e veciñas das parroquias que non pertencen aos núcleos urbanos”.

Los nacionalistas critican que en estas partidas “hai moito fume e pouca realidade”. Así, una vez más, recalcan que en los presupuestos existe mucha previsión de infraestructuras pero ninguna apuesta para el mantenimiento. “Esa é a especialidade do señor Martín, construír e despois esquecer”, apuntan los responsables del BNG y ponen como ejemplo el Centro de Interpretación da Telleira de Vilalonga “abandoado á súa sorte durante décadas”.

Una de las principales carencias que destacan los nacionalistas es la ausencia de inversiones para mejorar o potenciar los servicios básicos en las zonas rurales. “O abandono de todo o que non sexa Silgar ou o Porto Deportivo de Sanxenxo é unha constante na xestión do Goberno do Partido Popular”, dicen. De esta manera, lamentan que muchas parroquias del concello “estean a monte, con contedores do lixo en mal estado ou que non funcionan, numerosas pistas e estradas municipais sen arranxar e sen limpeza e mantemento de cunetas”.

En este sentido, el BNG tiene claro que la “palabra de Telmo Martín non é fiable” y, por lo tanto los presupuestos no son reales para el municipio sanxenxino.

