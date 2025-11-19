Sanxenxo dona 48 abetos a las asociaciones del municipio para crear once “Recunchos de Nadal”

Las luces de Navidad ya puestas en la Praza dos Barcos Cedida

Bajo el lema “Unha asociación, unha árbore”, el Concello de Sanxen xo donará a asociaciones del municipio un total de 48 abetos para decorar ellos mismos los once “Recunchos de Nadal” de este año, tras la buena acogida del anterior.

Las once ubicaciones serán el parque de O Espiñeiro, la Praza de Méndez Núñez, el parque de Panadeira, A Bouza (Dorrón), la Carballeira (Noalla), la Capilla de Aios, la Praza Pública (Vilalonga), la Capilla de O Santo (Nantes), la iglesia de Adina y el Priorato de Arra. Cada “recuncho” elegirá su día de encendido.

“A idea é poder facer unha ruta polas distintas parroquias e que cada colectivo poida colaborar coa animación e decoración da súa parroquia”, afirma la concejala de Cultura y Eventos, Elena Torres.

Luces de Navidad

Por otro lado, la empresa Creaciones Luminosas comenzó hace unos días la colocación de los 345 motivos navideños por 84 espacios diferentes de las siete parroquias. El encendido se realizará el 5 de diciembre en la Praza dos Barcos y, a continuación, se inaugurará el Pazo do Nadal, una gran carpa con mercadillo, actividades y pista de hielo que se instalará en la Praza do Mar.

El plazo de solicitud de una caseta en el mercadillo para la venta de productos de proximidad finaliza el 23 de noviembre. Existen unas bases as disposición de los solicitantes en la web municipal del Concello de Sanxenxo y en sus redes sociales oficiales. Las participación en el mercado estará sujeta a criterios que se fijarán en la diversidad de sectores, la calidad de las propuestas, la originalidad de los productos y el equilibrio territorial, con el objetivo de objetivo de ofrecer una muestras representativa y plural del talento y la creatividad local. El precio por el alquiler de cada caseta es de 800 euros.