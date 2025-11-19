Multan a dos porteros de Sanxenxo por agredir a un joven que intentó sacar una copa de un pub

El local se encuentra el puerto deportivo sanxenxo

El Juzgado de Cambados condena a dos porteros de un pub de Sanxenxo a penas de multa de 1.350 y 360 euros, respectivamente, por un delito leve de lesiones tras agredir a un joven que intentó sacar una copa del local. Además, deberán indemnizar al afectado con 200 euros, al Sergas con 256,87 euros y a la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias con 285,69 euros.

Los hechos se remontan al 9 de julio de este año, cuando los acusados y otros dos compañeros -que fueron absueltos- estaban trabajando esa noche en el local ubicado en el puerto deportivo.

Sobre las cinco de la madrugada, el joven intentó sacar una copa al exterior. Tras impedírselo uno de los porteros, trató de hacerlo por encima de la cristalera exterior del pub, golpeándola ante la presencia de dos trabajadores. Poco después, cuando el joven se dirigía al espigón del puerto, los dos condenados lo siguieron. Uno de ellos lo agarró por atrás y comenzó a propinarle golpes en la cabeza hasta que cayó al suelo, momento en el que otro le dio una patada en el costado izquierdo, según expone la sentencia.

El agredido fue trasladado en ambulancia al PAC de Baltar, donde fue atendido sobre las 6:15 horas. El parte médico reflejó una contusión ocular bilateral y múltiples excoriaciones, de las cual el joven tardó cinco días en recuperarse, sin presentar secuelas posteriores.