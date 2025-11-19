Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Consiguen evacuar en cuatro minutos el colegio Cruceiro de Vilalonga durante un simulacro de incendio

El centro educativo contaba este miércoles con 194 alumnos, 19 profesores y una conserje

Redacción
19/11/2025 20:15
En tres minutos todos estaban en el patio y, en cuatro, contabilizados
cedida

Tan solo se necesitaron cuatro minutos para desalojar del edificio del colegio Cruceiro a 194 alumnos, 10 profesores y una conserje en un simulacro de incendio realizado este miércoles. El aviso del supuesto suceso al 112 se realizó a las 10:05 horas y, a partir de ese momento, comenzó el protocolo de evacuación de las distintas clases. En tres minutos ya estaban en el patio y, en cuatro, contabilizados. Cada docente dejó en la puerta de cada clase una papelera para indicar que el aula estaba evacuada y cerrada.

El servicio de Emerxencias Sanxenxo llegó a los 17 minutos del avis, sofocó el supuesto foco del fuego y realizó las comprobaciones oportunas para restablecer la normalidad cuanto antes del centro. En el dispositivo participó también la Policía Local y personal del centro. La concejala de Educación, Nati Parada, también acudió al centro para comprobar el funcionamiento del protocolo ante un caso de incendio.

El servicio de Emerxencias Sanxenxo llegó a los 17 minutos del aviso
Cedida

En las próximas semanas, el Concello continuará realizando simulacros en el resto de centros educativos y también en las escuelas infantiles municipales. El objetivo es preparar a las personas para una evacuación segura y ordenada en caso de un incendio real. Estos ejercicios son cruciales para que los participantes conozcan los procedimientos de emergencia, minimicen el pánico y evalúen la eficacia de los planes de seguridad.

