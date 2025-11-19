Aviturga reúne en su congreso a los CEO de plataformas digitales del sector de las viviendas turísticas
La cita será el 23 de noviembre en el Pazo da Cultura de Sanxenxo
El 23 de noviembre, el Pazo da Cultura de Sanxenxo acogerá el I Congreso sobre Viviendas de Uso Turístico (VUT), una cita organizada por Aviturga y que reunirá a los CEO y representantes de plataformas líderes en el sector de las VUT.
El encuentro, organizado en colaboración de la Axencia de Turismo de Galicia, contará además con la participación de autoridades y expertos jurídicos en una jornada que busca analizar el presente y el futuro del sector desde tres perspectivas clave: normativa, digitalización y desarrollo económico.
Uno de los momento más esperados del congreso será la segunda mesa dedicada a la digitalización aplicada al modelo alojativo, donde participarán representantes de plataformas líderes como Krossbooking y Sextaplanta. La mesa, moderada por Óscar Soneira, directivo de Aviturga, abordará como la tecnología está redefiniendo la gestión de viviendas turísticas, desde la automatización de procesos hasta el uso de la inteligencia artificial y análisis de datos.
Con esta convocatoria, Aviturga se posiciona como agente vertebrador del ecosistema turístico gallego, facilitando el encuentro entre innovación, regulación y sostenibilidad.