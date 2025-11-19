Mi cuenta

Sanxenxo

Aviturga reúne en su congreso a los CEO de plataformas digitales del sector de las viviendas turísticas

La cita será el 23 de noviembre en el Pazo da Cultura de Sanxenxo

Sandra Rey
19/11/2025 19:48
Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga
Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga

El 23 de noviembre, el Pazo da Cultura de Sanxenxo acogerá el I Congreso sobre Viviendas de Uso Turístico (VUT), una cita organizada por Aviturga y que reunirá a los CEO y representantes de plataformas líderes en el sector de las VUT.

El encuentro, organizado en colaboración de la Axencia de Turismo de Galicia, contará además con la participación de autoridades y expertos jurídicos en una jornada que busca analizar el presente y el futuro del sector desde tres perspectivas clave: normativa, digitalización y desarrollo económico.

Uno de los momento más esperados del congreso será la segunda mesa dedicada a la digitalización aplicada al modelo alojativo, donde participarán representantes de plataformas líderes como Krossbooking y Sextaplanta. La mesa, moderada por Óscar Soneira, directivo de Aviturga, abordará como la tecnología está redefiniendo la gestión de viviendas turísticas, desde la automatización de procesos hasta el uso de la inteligencia artificial y análisis de datos.

Con esta convocatoria, Aviturga se posiciona como agente vertebrador del ecosistema turístico gallego, facilitando el encuentro entre innovación, regulación y sostenibilidad.

