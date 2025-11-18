Las voces de víctimas de violencia machista centran los actos del 25-N

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo dará voz a cuatro mujeres del municipio que sufren maltrato en el Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer. El acto, que estará abierto al público, tendrá lugar el próximo 25 de noviembre a partir de las siete de la tarde en el pabellón de Nantes.

Esta iniciativa, organizada por la concellería de Servicios Sociales, contará la experta en igualdad y género, Sara Uris, que presentará un relatorio que tendrá como hilo conductor el análisis de la violencia machista de forma directa, entremezclando el testimonio real de víctimas de diferentes perfiles personales del municipio. El objetivo, señalan desde el Concello, es mostrar que este tipo de violencia existe y sigue existiendo y, sobre todo, puede suceder a cualquier mujer. “No existe un perfil de personalidad único para las mujeres que lo sufren”, indican las fuentes municipales.

Cartel de los actos del 25-N en Sanxenxo Cedida

Además, fruto del convenio firmado entre el Concello y la Subdelegación del Gobierno, se inaugurará en esa misma fecha un mural creado por el alumnado del Máster de Dirección de Arte Publicitaria de la Universidad de Vigo bajo el lema “A violencia de xénero é universal e a resposta tamén o é”. Durante el mes de octubre, la artista local Ana Cancela dirigió esta acción con las ANPAS municipales y las Asociaciones de Mujeres Rurales. La pintura, cuentan, muestra de una manera simbólica la repulsa a la violencia contra la mujer.

Está previsto que la obra esté expuesta en el pabellón durante varias semanas e incluso meses con el fin de que sean muchas las personas de diferente índole las que lo vean, ya que esta ubicación es el escenario de multitud de actos distintos a lo largo de todo el año.

“Queremos seguir sensibilizando e visibilizando un problema que existe e ao que non podemos ser alleos nin inmunes”, aseguró la concelleira de Servicios Sociales, Paz Lago, en la presentación de los eventos.

Iluminación morada

Además, con el objetivo de dar mayor visibilidad a esta problemática social a todos los vecinos y también a los visitantes de la localidad, durante todo el mes de noviembre los edificios y espacios públicos municipales se iluminarán de color morado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.