Sanxenxo

El Pazo Emilia Pardo Bazán acoge un taller de inteligencia emocional

Las citas son el 21 y el 28 de noviembre en horario de siete a nueve

C. Hierro
18/11/2025 17:59
Cartel del programa organizado por el Concello de Sanxenxo
Cedida

El Concello organiza un nuevo taller formativo sobre inteligencia emocional y conflictos dentro del programa Conoce para Educar. Las fechas escogidas para esta iniciativa son el 21 y el 28 de noviembre en horario de siete a nueve en el Pazo Emilia Pardo Bazán.

Los contenidos que formarán parte de este taller son variados y se basarán en explicar qué es la inteligencia emocional y qué aporta en la educación y en presentar herramientas básicas para la gestión emocional. Además, el programa incluye formación sobre qué son las emociones renovadoras y su aporte a la salud, así como la forma de gestionar los conflictos en el seno de una familia.

La encargada de conducir estos talleres es Sandra Mesías, formadora experta en inteligencia emocional y talento. “Olvidarán lo que hiciste, olvidarán lo que dijiste, pero nunca como le has hecho sentir”, indicó Mesías en la presentación de esta iniciativa.

Esta formación está diseñada para todos los públicos, especialmente para padres y tutores. Aquellas personas que quieran participar pueden reservar ya su plaza e inscribirse llamando al teléfono 986 727 936 o enviando un mensaje a través del correo electrónico educacion@sanxenxo.org.

