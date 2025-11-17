Las fuertes lluvias derrumban parte de un muro en Sanxenxo
El incidente tuvo lugar el domingo por la tarde
Las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana en Sanxenxo provocaron la caída de parte de un muro de una vivienda privada. Este derrumbe parcial tuvo lugar en la calle Carabuxeira en la tarde del domingo.
La propietaria del inmueble no se encontraba en se momento en la vivienda, ya que no vive en la localidad. Fuentes municipales indican que la persona ya está avisada y que, hoy mismo, se hará cargo del desperfecto.
En el incidente tuvieron que intervenir agentes de la Policía Local y de Emerxencias de Sanxenxo. Este personal se encargó de retirar las piedras caídas que entorpecían el tráfico por la calzada y, además, señalizar el lugar para impedir el paso a viandantes.
Actualmente la zona se encuentra delimitada por conos a la espera de que la propietaria pueda solventar los desperfectos y asegurar el muro.