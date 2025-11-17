La Xunta mejorará el drenaje de las carreteras PO-504 y PO-550 en Sanxenxo y Meaño

Imagen de la carretera PO-504 en Sanxenxo Cedida

La Xunta de Galicia ejecutará las obras de mejora del drenaje en las carreteras autonómicas PO-504 y PO-550, ubicadas en Sanxenxo y Meaño. La previsión es licitar los trabajos en las próximas semanas por un importe aproximado de 530.000 euros y con un plazo de ejecución de doce meses.

Estas obras, señala el gobierno gallego, tendrán consecuencias positivas tanto para estas dos vías como para ambos municipios y para la calidad del agua de la ría de Arousa.

De esta manera, los trabajos tratarán de resolver los problemas identificados en estas carreteras -un total de diez puntos problemáticos, dos en Meaño y ocho en Sanxenxo- por la entidad hidráulica de la Xunta consiguiendo que la red de drenaje funcione de manera independiente en su zona de proximidad a la Ría.

Mejora de la seguridad

En el proyecto, diseñado por la Axencia Galega de Infraestructuras, también se contempla la continuación de los distintos trabajos ya realizados con anterioridad para la mejora de la seguridad viaria y peatonal de la PO-504, vía que vertebra de norte a sur la localidad sanxenxina y cuenta con un total de 4,46 kilómetros.

En este caso, señalan desde la Xunta, se trata de completar la mejora de accesibilidad de esta carretera autonómica en la que ya se realizaron obras en el año 2023 que contaron con una inversión de más de un millón de euros.

De esta manera, está previsto que en la interrupción entre los puntos kilométricos 4+260 y 4+340 se lleve a cabo la construcción de una acera en el margen izquierdo de la carretera, lo que permitirá la conexión entre ambos tramos de la vía y, por lo tanto, reforzará la seguridad de los peatones.