Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La calle Cesteiros y Panadeira lucen sus nuevas aceras tras las canalizaciones

La mejora de estos viales cuenta con un presupuesto de más de 300.000 euros

C. Hierro
17/11/2025 18:19
Estado de la calle Panadeira en la actualidad
Estado de la calle Panadeira en la actualidad
Cedida

Los trabajos de mejora de la calle Cesteiros y Panadeira en Sanxenxo avanzan a buen ritmo a pesar de las intensas lluvias registradas estas últimas semanas en el municipio. Las obras se centran, actualmente, en la colocación de la baldosa hidráulica sobre solera de hormigón en ambos viales, por lo que la previsión es que la próxima semana se comience ya con la pavimentación de las calles del entorno del mercado que incluye, además de estas vías, Viña da Fonte.

El proyecto de mejora de estos viales, valorado en más de 300.000 euros, incluye la renovación total de las calles incluyendo el alumbrado, la señalización y el drenaje insistente.

En cuanto a los semáforos que estaban instalados en el cruce de la calle do Progreso está previsto que se trasladen a la nueva ubicación de los pasos de peatones y además se adapten sus ópticas.

Reordenación del espacio urbano

Además, como complemento a la obra, está contemplado la colocación de mobiliario urbano y de jardinería. Así, se prevé la colocación de una barandilla en la calle Progreso para impedir que los peatones crucen la calzada por la zona no habilitada y otra en la plazoleta de la calle Viña da Fonte para proteger del desnivel entre la plaza y la nueva acera.

También está prevista la colocación de bancos, papeleras y la creación de dos nuevas zonas ajardinadas.

Con estas mejoras, señalan desde el Concello, se busca no solo renovar las infraestructuras básicas de los viales, sino también hacer más agradable y accesible esta parte del municipio para vecinos y visitantes.

Te puede interesar

Imagen de la carretera PO-504 en Sanxenxo

La Xunta mejorará el drenaje de las carreteras PO-504 y PO-550 en Sanxenxo y Meaño
C. Hierro
Luis Gabín charla con Óscar Castaño durante el partido del sábado

Óscar Castaño: "Cuando entró el triple, la reacción de la grada fue increíble”
Gonzalo Sánchez
La directora xeral de Desesenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, participó en la acción

Mar avanza en la regeneración de O Bohído con 130.000 almejas babosa y japonesa
A. Louro
Una de las elaboraciones de la empresa láctea de Cuntis

Central Lechera Gallega obtiene dos nuevos reconocimientos en el World Cheese Awards
Fátima Pérez