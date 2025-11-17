La calle Cesteiros y Panadeira lucen sus nuevas aceras tras las canalizaciones

Estado de la calle Panadeira en la actualidad Cedida

Los trabajos de mejora de la calle Cesteiros y Panadeira en Sanxenxo avanzan a buen ritmo a pesar de las intensas lluvias registradas estas últimas semanas en el municipio. Las obras se centran, actualmente, en la colocación de la baldosa hidráulica sobre solera de hormigón en ambos viales, por lo que la previsión es que la próxima semana se comience ya con la pavimentación de las calles del entorno del mercado que incluye, además de estas vías, Viña da Fonte.

El proyecto de mejora de estos viales, valorado en más de 300.000 euros, incluye la renovación total de las calles incluyendo el alumbrado, la señalización y el drenaje insistente.

En cuanto a los semáforos que estaban instalados en el cruce de la calle do Progreso está previsto que se trasladen a la nueva ubicación de los pasos de peatones y además se adapten sus ópticas.

Reordenación del espacio urbano

Además, como complemento a la obra, está contemplado la colocación de mobiliario urbano y de jardinería. Así, se prevé la colocación de una barandilla en la calle Progreso para impedir que los peatones crucen la calzada por la zona no habilitada y otra en la plazoleta de la calle Viña da Fonte para proteger del desnivel entre la plaza y la nueva acera.

También está prevista la colocación de bancos, papeleras y la creación de dos nuevas zonas ajardinadas.

Con estas mejoras, señalan desde el Concello, se busca no solo renovar las infraestructuras básicas de los viales, sino también hacer más agradable y accesible esta parte del municipio para vecinos y visitantes.