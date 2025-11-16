El Bosque de Nadal de Noalla volverá a iluminar Sanxenxo desde el próximo 6 de diciembre

Bosque de Nadal de Noalla en una de sus pasadas ediciones D.A.

El Bosque de Nadal de Noalla, en Sanxenxo, encenderá sus luces un año más el próximo 6 de diciembre, reafirmándose como una de las actividades más populares de la Navidad en la comarca de Arousa.

Desde la Asociación Xuvenil A Esmorga adelantan que esta edición llegará con importantes novedades, además también aseguran que la inauguración, que será a partir de las 18:30 horas, contará de nuevo con la actuación del mago Jorge Lorenzo, que repite tras el éxito del 2024, una chocolatada gratuita y actuaciones aún por desvelar. “Haberá algunha sorpresa máis que non queremos contar antes de tempo”, apunta Roberto Carlos, miembro de la organización.

También asegura que el recinto será más grande porque “cambiáronse de sitio varias cousas e así temos máis espazo, ademais a carpa tamén será máis grande para acoller novos postos este ano”, explica Roberto Carlos. Entre los elementos decorativos también habrá novedades como “unha caseta de xenxibre nova”, adelantan.

Aunque no han determinado la fecha exacta de su clausura sí han confirmado que el Bosque permanecerá abierto y encendido hasta pasada la cabalgata de Reyes como todo los años, y señalan como posible fecha el 13 de enero.

En la que será su cuarta edición Noalla espera recibir “moitísima xente”, ya que sin duda esta actividad ya forma parte del calendario navideño tanto de los arousanos como de visitantes que buscan un espectáculo de este nivel visual. Además apuntan “esta iniciativa e a súa boa acollida tamén compensa as horas que votamos alí traballando”, señala Roberto Carlos.

Apadrina un carballo

La Asociación Xuvenil A Esmorga recuerda que todavía quedan carballos disponibles para apadrinar, una iniciativa con la que buscan mantener y consolidar este proyecto comunitario. Cada árbol llevará el nombre de la persona que lo apadrine y para colaborar solo será necesario ponerse en contacto con la organización y realizar una aportación de 10 euros por persona.

En total este año la Asociación dispone de 130 árboles, más que en su anterior edición, porque esta iniciativa y la pasión navideña no dejan de crecer en Sanxenxo.