Más de 300 comensales se reunieron en Sanxenxo en una nueva cena solidaria de la AECC

Regalos y premios que se repartieron entre los asistentes Cedida

El Real Club Náutico acogió este fin de semana la XV Cena solidaria de la Asociación Española Contra o Cancro de Sanxenxo una cita que reunió a más de 300 comensales y en la que llamó la atención la participación de “xente nova”.

Aunque esta cita para recaudar fondos sea un éxito cada año, los responsables aseguran que uno de los problemas habituales es el tema del espacio. “Este ano quedaron fora 82 personas. Non temos capacidade e gustaríanos ter un salón máis grande”, apuntan.

Con todo, insisten en que la noche fue “espectacular” y agradecen al Concello y al Club su colaboración para poder organizar este evento y seguir luchando por su causa.