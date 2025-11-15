El colectivo Ponte a Conducir entrega los premios de su X Concurso sobre Educación Vial

El diputado provincial, Javier Tourís, junto a una de las ganadoras Cedida

La asociación Ponte a Conducir hace entrega de los premios de la décima edición del Concurso de Dibujo sobre Educación Vial que este año contó con más de 200 escolares.

Al acto, que se celebró hoy en la Sala Nauta, asistieron el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; el subdelegado del gobierno, Abel Losada; y el diputado provincial, Javier Tourís; entro otros.

Los primeros premios fueron Martina Pesqueira del San Narciso en Pulsera Roja; Brais Fontán del San Martiño, en Pulsera Amarilla, Alma Pesqueira del Sagrado Corazón en Pulsera Verde; y Adri Cambeiro del Sequelo en Pulsera Azul. Además el premio especial a la mejor ejecución fue para Iker Lorenzo del CEIP A Florida.