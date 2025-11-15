Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo 

El colectivo Ponte a Conducir entrega los premios de su X Concurso sobre Educación Vial

Esta edición contó con más de 200 escolares participantes 

Fátima Pérez
15/11/2025 22:00
El diputado provincial, Javier Tourís, junto a una de las ganadoras
El diputado provincial, Javier Tourís, junto a una de las ganadoras
Cedida

La asociación Ponte a Conducir hace entrega de los premios de la décima edición del Concurso de Dibujo sobre Educación Vial que este año contó con más de 200 escolares.

Al acto, que se celebró hoy en la Sala Nauta, asistieron el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; el subdelegado del gobierno, Abel Losada; y el diputado provincial, Javier Tourís; entro otros.

Los primeros premios fueron Martina Pesqueira del San Narciso en Pulsera Roja; Brais Fontán del San Martiño, en Pulsera Amarilla, Alma Pesqueira del Sagrado Corazón en Pulsera Verde; y Adri Cambeiro del Sequelo en Pulsera Azul. Además el premio especial a la mejor ejecución fue para Iker Lorenzo del CEIP A Florida. 

Te puede interesar

Marta Sanmartín durante un partido en el pabellón Sara Gómez

El Mariscos Antón Cortegada se reencuentra con el dulce sabor de la victoria en Avilés
Gonzalo Sánchez
Gloria Cespón, Ainhoa García y Uxue Zabala integran el trío de flauta Euphonia

El trío de flautas Euphonia ofrecerá mañana en el auditorio de Rianxo un concierto dentro del VIII Ciclo de Novos Intérpretes
Chechu López
El Auditorio acogió la proyección de un documental con testimonios sobre el cambio social vivido

A Illa recuerda cuatro décadas de avance y apertura gracias al hito que supuso el puente
Anxo Louro Lariño
Oscar Castaño dio la victoria a los vilagarcianos con su triple casi sobre la bocina

Un triplazo de Óscar Castaño en el último suspiro desata la euforia en el Sara Gómez
Gonzalo Sánchez