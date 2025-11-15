Un centenar de personas se reunieron en Sanxenxo para debatir sobre la educación cooperativa

4º Congreso Galego de Ensino Cedida

Sanxenxo acogió hoy el IV Congreso Galego de Cooperativas de Ensino en el Hotel Carlos I con cerca de 100 inscritos de más de 14 cooperativas de educación de toda Galicia.

Este Congreso, organizado por EspazoCoop y ACES-Galicia, con el apoyo de la Red Eusumo, busca poner el foco en la enseñanza cooperativa como fórmula al modelo privado tradicional. Así, la intención fue abordar los retos que suponen la calidad educativa, la democracia interna de los centros, la búsqueda de fuentes de financiación de base ética y la mejora de las condiciones laborales del profesorado.

La inauguración, que se celebró a las 10:00 horas, contó con la presencia del director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Jesús Álvarez, así como miembros de la Corporación Municipal.

Durante la mañana se puso en valor el futuro de la escuela cooperativa y se dividió a los participantes en grupos de trabajo para tratar dos aspectos: el financiamiento ético y la atención al alumnado con necesidades especiales.

Ya por la tarde de nuevo todo se desarrolló en grupos para poner sobre la mesa técnicas y herramientas de mejora de organización interna en los centros, la experiencia de la gestión en escuelas infantiles y una posterior visita a los stands expositores.

Precisamente estos stands sirvieron como punto de encuentro entre los participantes para conocer nuevos recursos y servicios tanto en Galicia como en otras comunidades autónomas.

Clausura y conclusiones

A las 18:00 horas tuvo lugar la clausura institucional que contó con la participación de la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Consellería de Emprego, Marta Mariño.

Por su parte, Miguel Anxo Filgueira, presidente de ACES-Galicia, destacó el valor de los centros que llevan años ofreciendo una educación de calidad con fondos públicos. “Este Congreso permítenos reforzar unha rede de escolas que entende a educación como un servizo á comunidade e non como un negocio”, apuntó. Mientras que Ana Olveira, presidenta de EspazoCoop, apeló a un modelo que “xera emprego digno”.