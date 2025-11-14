Los nacionalistas denuncian un colapso en los centros de salud de Sanxenxo
Alertan que no hay citas con los médicos de cabecera hasta el mes de diciembre
El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Sanxenxo denuncia una nueva situación de "colapso" en los centros de salud de Baltar y de Vilalonga. En ambos casos, señalan los nacionalistas, han constatado que no se ofrecen citas con los médicos de cabecera hasta el próximo mes de diciembre.
"Agora mesmo para moitos usuarios e usuarias destes centros xa non é posible ter unha cita co seu doctor ou doutora de cabeceira no que queda de novembre, cando aínda esamos chegando á metade do mes", advierten. Esto significa, señalan, que los pacientes tendrán que esperar "como mínimo" más de dos semanas para poder ser atendidas presencialmente o por teléfono.
No es una novedad
Desde el BNG lamentan que, "lonxe de ser unha novidade" este tipo de colapsos se han producido en más de una ocasión en los centros de salud sanxenxinos. "Esta é a consecuencia da política depredadora da Xunta do Partido Popular, que no seu afán de privatizar servizos están provocando o desmantelamento da Atención Primaria", critican los nacionalistas.
Así, comentan que en estos centros no se cubren las bajas o permisos lo que provoca una saturación que "acaban pagando os usuarios e as usuarias, ao igual que o propio persoal".
El BNG de Sanxenxo también responsabiliza de esta situación al alcalde Telmo Martín, ya que indican "lle pasa factura o seu nulo peso político perante outras institucións, aínda que estean gobernadas polo seu propio partido".
De esta manera le reprochan a Martín que no pueda atajar esta situación que se repite de manera "sistemática durante todo o ano" y que provocan un malestar "patente e totalmente comprensible" entre los vecinos del municipio.
"O señor Martín debería aclarar para que queremos un ambulatorio máis grande se non existe persoal para poder dar servizo á cidadanía", concluyen los nacionalistas.