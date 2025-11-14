La ruta con la Santa Compaña de la asociación Andarela se traslada al sábado 22 de noviembre

Participantes en la ruta organizada por la asociación Andarela el año anterior Cedida

La asociación Andarela aplaza su actividad “Andaina coa compaña” debido a la previsión de mal tiempo que se espera este fin de semana. La nueva fecha es el próximo sábado día 22 a la misma hora, a partir de las ocho de la tarde.

El punto de partida para la caminata es la playa de A Lanzada, lugar desde el que los participantes se trasladarán al entorno de la capilla para disfrutar de las vistas a las islas Ons y pasear por la costa.

Está previsto que la ruta tenga una duración de hora y media y el trayecto es apto para todos los públicos, incluidos niños, carritos de bebés e incluso perros (siempre que estén atados). Los interesados en participar pueden ponerse en contacto con la organización en el mail andarelaasociacion@gmail.com.