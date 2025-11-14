Mi cuenta

Sanxenxo

La ruta con la Santa Compaña de la asociación Andarela se traslada al sábado 22 de noviembre

La cita se mantiene a las ocho y media en el entorno de la playa de A Lanzada

C. Hierro
14/11/2025 15:51
Participantes en la ruta organizada por la asociación Andarela el año anterior
Cedida

La asociación Andarela aplaza su actividad “Andaina coa compaña” debido a la previsión de mal tiempo que se espera este fin de semana. La nueva fecha es el próximo sábado día 22 a la misma hora, a partir de las ocho de la tarde. 

El punto de partida para la caminata es la playa de A Lanzada, lugar desde el que los participantes se trasladarán al entorno de la capilla para disfrutar de las vistas a las islas Ons y pasear por la costa.

Está previsto que la ruta tenga una duración de hora y media y el trayecto es apto para todos los públicos, incluidos niños, carritos de bebés e incluso perros (siempre que estén atados). Los interesados en participar pueden ponerse en contacto con la organización en el mail andarelaasociacion@gmail.com.

