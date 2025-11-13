Sanxenxo aumenta su presupuesto municipal hasta los 69,8 millones

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en el último Pleno Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo publica un adelanto del presupuesto municipal y señala que la cantidad aumentará hasta los 69,8 millones de euros para el año 2026. Este dato significa una subida de casi 29 millones respecto a las cuentas de este año. El gobierno local llevará este presupuesto para su aprobación al próximo Pleno ordinario que se celebrará el 24 de noviembre, tras pasar por la Comisión de Hacienda el martes 18.

Las líneas estratégicas de estos fondos, señalan, se centrará en inversiones en el rural y en proyectos que llevarán a cabo desde las empresas municipales Nauta e Ínsula. Esto permitirá, cuentan desde el gobierno municipal, llevar a cabo diferentes actuaciones claves para el desarrollo del municipio, centrándose en las parroquias.

De esta manera, desde Nauta, explica el Concello, se continuará con la remodelación de puerto de Sanxenxo y se pondrá en marcha el parking de San Roque en Portonovo. A través de Ínsula, por su parte, se impulsará la promoción de la vivienda pública con el objetivo de cumplir con la demanda recogida en el Registro Municipal de Vivienda creada por el Concello el pasado mes de marzo para conocer el interés de los vecinos del municipio en acceder a vivienda de este tipo, tanto en alquiler como en compra.

Política social

Tal y como adelantó el gobierno municipal, la política social se mantiene en estos presupuestos como uno de los puntales de las cuentas. Así, señalan un nuevo incremento en este sentido de más de 600.000 euros para el próximo año, lo que se traduce en una partida de casi diez millones de euros.

De este modo, Sanxenxo, alcanza los 225 euros por habitante y año en gasto social, 85 más que hace ocho años, momento en el que esta cifra alcanzaba los 140 euros. El aumento más notable es la cuantía que se destinará al Servicio de Atención no Fogar (SAF), que en los presupuestos sobrepasan los más de dos millones de euros, lo que se traduce en un incremento de más del 600%. Por otro lado el Centro de Información á Muller (CIM) contará con 545.200 euros, el centro de día dispondrá de 654.297 euros y las guarderías sanxenxinas tendrán 771.072 euros, lo que supone un incremento del 72% frente a lo destinado a este servicio hace ocho años.

De los casi 70 millones de euros del presupuesto para el próximo año, la entidad local contará con 23,9 millones. Las empresas públicas de titularidad municipal Turismo de Sanxenxo dispondrá para el próximo año, con 1,8 millones, Nauta alcanzará los 26,8 millones y la partida que dispondrá la empresa municipal Ínsula es de 7,2 millones de euros.

Al contar con mayoría absoluta, el gobierno del PP liderado por Telmo Martín, aprobará los presupuestos independientemente de lo que voten los concelleiros del PSOE y BNG.