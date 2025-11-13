Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El Concello organiza una charla de educación afectivo sexual

Está programada para el 27 de noviembre en la Casa de la Cultura de Adina

C. Hierro
13/11/2025 17:31
Imagen de la fachada de la casa de la cultura

El Concello de Sanxenxo organiza una jornada de educación afectivo sexual para familias el próximo 27 de noviembre en la Casa de Cultura de Adina a las siete de la tarde. La entrada es libre y gratuita pero los interesados deben inscribirse a través del teléfono 986 727 901, del correo formacioncim@cim.org o directamente en las dependencias de los Servicios Sociales.

Esta formación nace como parte final del proyecto “Querernos ben. Unha acción educativa contra a violencia de xénero” que llevó a cabo en los distintos institutos de Sanxenxo y Vilalonga, así como en los colegios Abrente, O Telleiro, Portonovo, Nantes, Magaláns, Cruceiro y A Florida. En total, señalan, participaron un total de 340 alumnos.

El objetivo general de este programa, subvencionado por la Diputación de Pontevedra, es acercar una educación afectiva sexual desde una perspectiva de género a toda la comunidad educativa.

Entre las conclusiones que extrajeron de la actividad en institutos y colegios destacan la necesidad de seguir educando en el consentimiento y en las relaciones saludables para prevenir y reducir las violencias machistas, además de la necesidad de una educación afectivo sexual de base desde edades tempranas.

Te puede interesar

El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas

Moraña destina 16.000 euros a diez entidades locales para promover cultura y deporte
Fátima Pérez
La comparativa trasladada ayer por el edil del área económica

El teniente de alcalde de A Illa defiende que el agua “é máis barata que en Vilanova”
Beni Yáñez
Fachada del Concello de O Grove

Más de sesenta vecinos se interesan por formar parte de la comunidad energética meca
C. Hierro
El concejal de Xuventude, Álvaro Carou, con la técnica del departamento

El Concello de Vilagarcía rescinde el contrato con la empresa adjudicataria pero garantiza la continuidad de las ludotecas
Olalla Bouza