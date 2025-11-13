El Concello organiza una charla de educación afectivo sexual

Imagen de la fachada de la casa de la cultura

El Concello de Sanxenxo organiza una jornada de educación afectivo sexual para familias el próximo 27 de noviembre en la Casa de Cultura de Adina a las siete de la tarde. La entrada es libre y gratuita pero los interesados deben inscribirse a través del teléfono 986 727 901, del correo formacioncim@cim.org o directamente en las dependencias de los Servicios Sociales.

Esta formación nace como parte final del proyecto “Querernos ben. Unha acción educativa contra a violencia de xénero” que llevó a cabo en los distintos institutos de Sanxenxo y Vilalonga, así como en los colegios Abrente, O Telleiro, Portonovo, Nantes, Magaláns, Cruceiro y A Florida. En total, señalan, participaron un total de 340 alumnos.

El objetivo general de este programa, subvencionado por la Diputación de Pontevedra, es acercar una educación afectiva sexual desde una perspectiva de género a toda la comunidad educativa.

Entre las conclusiones que extrajeron de la actividad en institutos y colegios destacan la necesidad de seguir educando en el consentimiento y en las relaciones saludables para prevenir y reducir las violencias machistas, además de la necesidad de una educación afectivo sexual de base desde edades tempranas.