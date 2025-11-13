Aviturga celebra su primer congreso para analizar la situación de las VUTS

Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga

La Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) organiza el primero Congreso de Vivendas de Uso Turístico (VUT)con el objetivo de dar respuesta a las principales inquietudes de los pequeños propietarios de este modelo de alojamiento. El encuentro tendrá lugar el 23 de noviembre en el Pazo Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo.

Este primer congreso, que nace en colaboración con la Axencia de Turismo de Galicia, busca abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre el futuro de las viviendas turísticas en esa comunidad, centrando la atención en tres cuestiones clave que afectan directamente a la gestión diaria de las mismas.

Así, se abordará el complejo marco normativo y fiscal que regula estas viviendas. Los asistentes podrán conocer las últimas actualizaciones legales y se tratarán temas como los requisitos de registro o las inspecciones.

Otro bloque se centrará en la comercialización y el uso del marketing digital como herramienta estratégica. Se ofrecerán mecanismos para gestionar de manera correcta las plataformas de reservas o aplicar técnicas de posicionamiento que permitan destacar en la amplia oferta turística de Galicia. Así, el Congreso mostrará casos reales en los que se pudo mejorar la visibilidad y la rentabilidad de las viviendas.

Por último, en la reunión se prestará especial atención a la seguridad jurídica y a la convivencia en las comunidades de vecinos. Se analizarán casos prácticos, conflictos habituales y posibles soluciones legales que permitan una integración respetuosa de las VUTS en una comunidad.

Participación

La inauguración del Congreso tendrá lugar a las diez y media de la mañana y contará con la participación de autoridades locales y autonómicas, además de con la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, quién señala la importancia de "crear pontes entre administracións, propietarios e sociedade para construír un modelo turístico máis xusto, profesional e adaptado á realidade galega".

Desde Aviturga invitan a todos los interesados a participar en este encuentro que aspira a convertirse en un referente para el sector.