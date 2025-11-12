Mi cuenta

Sanxenxo

La ilustradora, Yolanda Martínez, gana el Concurso de Fotografía y Artes Plásticas del Colexio de Podoloxía de Galicia

Su obra "Piemavera" será premiada con 400 euros

C. Hierro
12/11/2025 14:50
Ilustración creada por Yolanda Martínez bajo el título "Piemavera"
Cedida

La ilustradora Yolanda Martínez, afincada en Sanxenxo desde 2012, gana el "II Concurso de Fotografía y Artes Plásticas" del Colexio de Podoloxía de Galicia.

Su obra "Piemavera" alcanzó el galardón en la categoría de dibujo/pintura y se alzará con 400 euros de gratificación.

La artista multidisplinar -ilustradora, escritora y editora de cuentos infantiles-explica que su ilustración está basada en una foto que se hizo a sí misma hace varios años. "Estaba descalza en un campo de margaritas y las uñas recién pintadas. Inmortalicé ese momento porque me di cuenta de que todos los años se repetía esa sensación y me fascinaba", cuenta Martínez. 

Además, señala que el momento en el que le pone color a las uñas significa que empieza el buen tiempo. "Esa sensación de poner los pies en la tierra por primera vez en el año me parece una liberación, es tiempo de soltar, de respirar profunda, de coger aire y empezar un nuevo ciclo", señala la ilustrador.

Para participar en este certamen, indica Martínez, decidió convertir esa fotografía antigua en ilustración, dándole "un toque clásico y colorido de su proyecto creativo Hilo y Ballenas"

Categoría de fotografía

Por su parte, el premio en la categoría de fotografía ha sido para Noelia Castro, de Moeche. Su imagen, titulada "Relax" fue realizada cerca de la Ermita de la Virxe do Porto, situada en un peñón en el mar en la parroquia de Meirás, en Valdoviño, un lugar al que solo se puede acceder cuando hay marea baja. "Es un lugar espectacular, que ofrece tranquilidad y unas impresionantes vistas a la costa gallega", cuenta Castro.

La imagen, señala, surgió mientras estaba fotografiando el paisaje.

La fotografía "Relax" de Noelia Castro
Cedida

