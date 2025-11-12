El Pazo de Nadal albergará una veintena de casetas y pista de hielo

Un momento de la presentación del Pazo de Nadal de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo ultima los preparativos del Pazo de Nadal que se instalará en la Praza do Mar del 5 de diciembre al 5 de enero. Esta nueva propuesta albergará en su interior una pista de hielo, un mercado artesanal y gastronómico formado por una veintena de casetas, una zona de restauración, atracciones infantiles y actividades culturales para todos los públicos.

A partir de hoy, a través de Nauta Sanxenxo, se abre el plazo de inscripción para formar parte del mercadillo navideño. El precio de participación será de 800 euros por caseta que serán abonados la semana previa a la apertura del espacio. El periodo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 23 de noviembre y su entrega no garantiza la participación, si no que se valorarán las peticiones conforme, entre otras cosas, la originalidad del producto, la diversidad en la oferta, el compromiso medioambiental, el equilibrio entre sectores o la proximidad territorial.

La falta de abono dentro del plazo establecido por la organización supondrá la pérdida del derecho de participación. Además, desde el Concello ofrecen la posibilidad de compartir el espacio entre dos propuestas previa consulta y autorización de la coordinación.

Lo que busca el Concello, señalan, es promover el talento local, la creatividad y el comercio de cercanía durante estas fiestas. Así, detallan que a través de la carpa buscan crear un espacio expositivo y de venta de productos de artesanía y gastronomía de creación local al mismo tiempo que fomentan la dinamización cultural y económica de Sanxenxo. Desde el gobierno esperan que esta iniciativa se pueda consolidar y se convierta en un evento de referencia para futuras ediciones.

Licitaciones

Por otro lado, el Concello mantiene abiertos los concursos de licitación para el montaje de la carpa que albergará estas actividades y para el alumbrado navideño.

En el primer caso hay dos empresas que optan a colocar la carpa de más de 2000 metros cuadrados por 30 metros de ancho por un precio de 89.903 euros.

La colocación de las luces en las distintas calles del municipio, por su parte, dispone de una única propuesta de adjudicación. Se trata de la empresa Creaciones Luninosas que ofertó la decoración lumínica formada por 345 motivos colocados en 84 puntos diferentes de la localidad por 175.450 euros.