El GALP celebra una charla en Portonovo sobre su programa de ayudas

Imagen de archivo del Club Náutico de Portonovo EC

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra (GALP-RP) celebra el próximo 17 de noviembre a partir de las diez de la mañana, una jornada informativa sobre las ayudas que gestiona en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura.

El encuentro tendrá lugar en el Club Náutico de Portonovo y su objetivo es dar a conocer las oportunidades de financiación que ofrece este grupo a proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio, a la puesta en valor de los recursos marinos, a la diversificación económica del sector o a la mejora de la calidad de vida en las zonas costeras.

La jornada está abierta a todas aquellas personas interesadas en presentar proyectos que tengan que ver con la puesta en valor de la pesca y el medio rural, en especial, señalan, a placeros tanto de Portonovo como de Sanxenxo. Además, contará con la participación de GDR Salnés-Ulla-Umia para presentar su línea de ayudas y contribuir a cubrir las demandas de todos los sectores productivos presentes.

La participación en la actividad es totalmente gratuita pero es necesario inscribirse previamente. Es por ello que los interesados en asistir pueden contactar con la organización a través del teléfono 886 213 015.